Mallory Gabsi remet le couvert dans Cauchemar en cuisine avec Etchebest Télévision Pierre-Yves Paque L'ancien commis du chef étoilé Yves Mattagne a tout appris grâce à lui. "Yves Mattagne, c’est un peu comme un papa”



"L’histoire avec Yves Mattagne ne s’est jamais arrêtée”, répond Mallory Gabsi quand on lui demande ce qu’est devenue sa relation avec son ancien chef doublement étoilé au Guide Michelin. “Il se trouve juste qu’après Top Chef, beaucoup de choses se sont passées et on a décidé ensemble d’arrêter de bosser ensemble.” L’ancien apprenti du Sea Grill de Bruxelles explique qu’il lui était “impossible d’être à la fois en cuisine, de répondre à mon téléphone, etc., avec toutes les demandes depuis Top Chef. Être sur son téléphone devant les autres en cuisine, ce n’est pas top. Après, on a fait le maximum avec le chef, du salon de l’auto à la fermeture du Sea Grill, ce fut une période assez agitée. Et il était un peu difficile pour moi de gérer tout cas.” Mallory Gabsi ne tarit en tout cas pas d’éloges envers celui qui lui a tout appris. “Mais Yves Mattagne, comme pour beaucoup de gens qui ont bossé pour lui, c’est un peu comme un papa. C’est quelqu’un qui a toujours été là pour nous et nous apprendre. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à lui. On s’appelle et on se voit toujours de temps en temps à la Villa Lorraine, son restaurant. Après ça me manque ! D’autant plus que tous les stress sont pour moi maintenant… Avant, on pouvait s’appuyer sur le chef mais plus maintenant (sourire) !”



“Mon aventure dans Cauchemar en cuisine se poursuit”, nous confie aussi Mallory Gabsi qui avait rejoint Philippe Etchebest la saison dernière (diffusée en février sur RTL-TVI). “Une émission qui, depuis 2011, vient en aide aux restaurateurs en difficulté. On vient de tourner 6 épisodes qui vont bientôt arriver et être diffusé en France sur M6 et en Belgique sur RTL-TVi.” Quand on seconde le chef Etchebest, qui donne des ordres à qui ? “Ben c’est Mallory qui dit au chef comment il faut faire !”, plaisante le Belge, révélé par Top Chef 11. “Non mais c’est son programme. À aucun moment, Cauchemar en cuisine devient mon émission. C’est lui qui m’a invité et c’est très gentil. J’apprécie énormément. C’est une super expérience. Pour beaucoup de gens, il s’agit d’une émission truquée. Pour moi, elle l’était aussi… mais quand tu vis le truc, c’est hyper touchant. Quand tu vois des gens pleurer devant toi car ils ont raté leur vie, tu te poses des questions.”