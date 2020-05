Avec un pass sur deux en poche, Mallory a attaqué ce deuxième quart de finale de Top Chef plus motivé que jamais sur RTL-TVI. Sur l’épreuve de la nature en trompe-l’œil, proposée par le chef trois étoiles Christian Le Squer, le Belge a toutefois bien failli baisser les bras. Après avoir brûlé les tuiles de sa pomme de pin, le benjamin de la saison a jeté son tablier et s’en est allé, furieux, dans les coulisses de l’émission. "Je me suis dit qu’il ne fallait pas que je réagisse comme ça, mais c’était plus fort que moi. Je ne pouvais pas rester sur le plateau parce que j’allais péter un plomb !", nous explique-t-il après coup.

Les paroles réconfortantes de son chef de brigade, Michel Sarran, et de son ancienne chef de brigade, Hélène Darroze, lui ont toutefois permis de se rebooster pour la suite de l’aventure. Résultat : le benjamin de cette saison gagne l’épreuve sous les applaudissements des chefs et de ses camarades. Il obtient ainsi le deuxième pass qui lui permet d’être le premier candidat qualifié pour la demi-finale. " Ça n’a pas été facile, mais quel soulagement ! Je ne pensais pas que mon assiette allait être sélectionnée. Je me dis maintenant qu’il y a des chances pour que j’aille en finale. "

Qu’aimez-vous chez votre nouveau chef de brigade, Michel Sarran ?

(...)