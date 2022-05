"Ce n'est pas vraiment une breaking news, n'est-ce pas?", a tweeté le journaliste James Nalton tandis que son confrère Rob O’Hanrahan a approuvé cette "information juste et précise". Clive Myrie, présentateur sur la BBC, a quant à lui commenté avec humour "Je n'ai rien à voir avec ça", malgré qu'il soit un grand fan de Manchester City.

Quelques minutes après cet incident technique, la BBC a tenu à s'excuser, par l'intermédiaire de la présentatrice Annita Mcveigh. "Un peu plus tôt, certains d'entre vous ont peut-être remarqué quelque chose d'assez inhabituel sur le bandeau au bas de l'écran [...] Je vais vous expliquer ce qui s'est passé : en coulisses, quelqu'un s'est entraîné à utiliser ce bandeau et à mettre du texte dessus [...] mais ce n'était pas censé apparaître à l'écran", a expliqué la journaliste. Elle a présenté les excuses de la chaîne "pour toute offense causée à l'antenne" et espéré qu'aucun fan de ManU n'avait été vexé par ce message inattendu.