Ce lundi soir, Marc Delire, journaliste sportif connu pour son franc-parler, a rejoint l’équipe de La Tribune sur Tipik. Un retour au bercail qui n’a pas fait que des heureux. Sur la Toile, ses détracteurs se déchaînent. “Benjamin, on regarde plus ta tribune rien que parce que Delire est là, dehors”, “Le plus mauvais transfert de la saison : Delire… à quand le retour de Pauwels ???”, “Dès que j’ai vu qu’il était à l’antenne, j’ai changé de chaîne. Cela s’appelle du nivellement par le bas”, “Je n’ai rien contre Marc Delire (la personne) mais je ne supporte pas son arrogance” ou encore “Delire une honte pour la RTBF” font partie des nombreux commentaires haineux que l’on peut retrouver sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de l’émission.

Interrogé par nos soins, Marc Delire nous dit ne pas prêter attention à ces commentaires négatifs, tout simplement parce qu’il s’en fiche