En 2018, Véronique Genest avait été pointée pour son avis tranché sur la Gestation Pour Autrui (GPA). “D: ‘Dis papa, qui c’est maman ? Pourquoi elle m’a vendu”, écrivait la comédienne desur Twitter.

Telle n’était donc pas la déception de Marc-Olivier Fogiel lorsqu’il a appris qu’elle avait été choisie pour jouer dans L’appel de la cigogne, l’adaptation de Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?, un bouquin dans lequel il explique avoir eu recours à la GPA pour devenir père. “Alors là c’est la meilleure ! Je viens de l’apprendre ! C’était Michèle Bernier qui devait jouer. Manifestement le budget doit être confortable pour que Véronique Genest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk”, écrit l’actuel patron de BFMTV sur le réseau social.

Une réaction suite à laquelle l’ancien journaliste de RTL a reçu beaucoup de messages de soutien. "Bah alors @veroniquegenest ? On crache sur la #GPA de @FogielMarcO mais quand il s'agit d'aller récupérer des $ on ne loupe pas un casting pour un film adapté de son livre et retraçant un beau parcours sur le sujet !", peut-on, par exemple, lire en réponse au tweet. Certains parlent même de boycotter le téléfilm lors de sa sortie sur France 2.