Alors que sa femme Josette est positive au coronavirus et hospitalisée depuis plusieurs jours, Marcel Javaux a indiqué qu'il avait lui aussi été admis aux urgences de l'hôpital de Libramont cette nuit.

L'ancien arbitre de Division 1 a été hospitalisé alors qu'il ne parvenait pas à se débarrasser d'une toux persistante. Le bilan est inquiétant: outre sa grosse fatigue et une détresse respiratoire sévère, on lui a diagnostiqué une double pneumonie en raison du coronavirus. "Me voilà immobilisé pour une bonne période", déplore-t-il.

Quant à Josette, sa fille a indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle était toujours aux soins intensifs et qu'elle continuait à "se battre comme une lionne".