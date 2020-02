Elle avait pourtant déjà réalisé de nombreux exploits !

Après 59 victoires, la championne a perdu ce lundi 3 février - l'émission commençait en Belgique à 17h30 - sur les chansons de Sacha Distel et de Benabar. Margaux avait accumulé 530.000 euros. C'est Séverine qui occupe désormais sa place.

La rumeur courait depuis quelques jours qu'elle serait éliminée en ce début février. Des internautes ayant assisté au tournage étaient à l'origine de l'information qui s'est confirmée ce lundi soir.



Margaux a très vite conquis le coeur des téléspectateurs. Dans Femme Actuelle, elle avait révélé avoir appris près de 750 chansons (dont 500 par coeur) alors qu'elle était au chômage. "J’écoute les chansons, et je les réécris sur mon écran pour les mémoriser. Plus on fait travailler la mémoire, plus c’est facile. Maintenant, je mets à peine dix minutes pour apprendre une chanson", avait-elle expliqué.