Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Star, la super maestro, éliminée hier, est revenue sur son parcours et sa défaite face à Séverine.

Margaux a laissé sa place hier soir dans l'émission animée par Nagui "N'oubliez Pas Les Paroles". La Super Maestro est repartie de l'émission avec une cagnotte de 530.000 euros. La femme de 24 ans n'a pas su retenir ses larmes quand le couperet est tombé : "Je ne pleure pas parce que je suis triste, au contraire", a-t-elle déclaré hier soir sur le plateau. "Je pleure parce que c’est la fin d’une énorme aventure pour moi. Je ne pensais tellement pas arriver jusque-là."

La candidate, qui a chuté sur la chanson de Sacha Distel Toute la pluie tombe sur moi, a réagi sur Instagram, où elle a écrit:

"Que dire... J'ai une chance incroyable. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas très douée pour exprimer ce que je ressens. Je vais donc y aller au feeling, à ma façon. 60 émissions de bonheur, de rires, de blagues pourries, d'émotions fortes (peu extériorisées oui je saaaaais, mais je suis comme ça). Quelle joie de chanter entourée par des danseurs qui donnent la pêche, accompagnée par des musiciens si talentueux, aux côtés d'un animateur vrai, drôle et profondément gentil. Merci Nagui, merci aux musiciens, merci aux danseurs et bisous à Cruella. Je souhaite remercier toute l'équipe casting, orchestrée par Anthony. Merci pour votre bonne humeur communicative, vos conseils, votre gentillesse. Je remercie ensuite les stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui s'occupent brillamment de notre ravalement de façade."

Margaux restera toujours dans l'histoire de l'émission puisqu'elle venait de battre le record de longévité détenu par Renaud qui s'était arrêté à 55 victoires. Depuis le 28 décembre, Margaux impressionnait au quotidien Nagui et son public, par sa mémoire et l'ampleur de ses connaissances musicales.

Et maintenant l'album ?

Dans une interview accordée à Télé Star , Margaux est également revenue sur cette élimination et sur les premiers mots de Nagui dès qu'elle a été éliminée. "Il m'a dit : 'Tes blagues pourries vont me manquer'", a-t-elle expliqué dans un premier temps avant de revenir sur les relations qu'elle entretenait avec lui. "Tout au long des émissions on a beaucoup rigolé, on s'est taquiné. Après l'émission on a discuté, on a pris des photos et il m'a dit qu'il était content. Il veut que je prenne confiance en moi. Il a été adorable, je me suis attachée à lui. Même en dehors des émission on rigolait, ça créé des liens."

Margaux, qui participera aux prochains Masters de l'émission, n'est toutefois pas déçue de sa prestation suite à son élimination puisqu'elle avoue ne pas connaître les chansons sur lesquelles elle s'est plantée. "J'étais déprimée parce que je connaissais aucune des deux chansons et je voyais que Séverine (la nouvelle Maestro, ndlr) avait l'air de bien connaître. Quand j'ai raté les points, je me suis dit que ça ne s'entait pas bon. Dans le fauteuil, je réfléchissais même à ce que j'allais dire parce que pour moi c'était vraiment fichu."

Être Super Maestro, c'est enchaîner les tournages. Une cadence qui, pour Margaux, était difficile à vivre, surtout qu'elle était malade le jour des tournages de l’émission où elle a été éliminée. "Au début, j'avais du mal. Après, mon corps s'y est habitué. Lors de la dernière journée de tournage, le matin, j'étais malade et je savais que c'était la fin. Psychologiquement, je me suis rendue malade."

Une page se tourne pour Margaux qui voudrait, en mars prochain, faire un concert caritatif pour la recherche médicale et "pourquoi pas, faire un album, mais seulement pour le plaisir", assure-t-elle.