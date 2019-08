Entre sa famille, ses émissions de rentrée sur RTL (lire ci-contre) et son shooting à Copenhague, dont elle vient de rentrer, Maria Del Rio n’a pas une minute à elle en cette fin de vacances. C’est d’ailleurs par téléphone - et le sourire dans la voix - qu’elle nous raconte cette nouvelle session photo durant laquelle elle s’est, une fois encore, amusée comme une folle. "On a fait du vélo tous ensemble dans les rues de la ville, c’était formidable", dit-elle. "C’est ma troisième année de collaboration avec ZEB. Il y a deux collections par an et là, donc, on vient de faire le shooting de la collection automne-hiver et on se retrouvera plus tard pour faire le printemps-été. C’est dingue parce que je n’imaginais pas rempiler pour une troisième année. Donc je suis super-heureuse."

Pourquoi vous n’imaginiez pas rempiler ?

"Parce que, malheureusement, on est un peu à l’ère du zapping. Et je suis contente que la marque continue à me faire confiance et qu’ils estiment que ça reste cohérent comme ça l’est. Je suis très heureuse de collaborer avec eux, à tous niveaux : et humainement et au niveau du contenu."

Qu’est-ce que la marque cherchait en vous proposant cette collaboration ?

