C’est l’une des personnalités préférées des auditeurs et des téléspectateurs belges. Reine des audiences sur Radio Contact avec le Good Morning, Maria del Rio est également adulée à la télévision où elle présente, chaque semaine, Tout s’explique, magazine de RTL-TVI dont elle a repris la présentation il y a deux ans suite au départ de Thomas van Hamme. Si le passage de flambeau ne s’annonçait pas si facile, tant l’animateur était apprécié des téléspectateurs, Maria del Rio a, encore une fois, réussi à gagner le cœur du public. "Ce n’est jamais simple de venir s’imposer à une place. J’ai tenté le coup d’enchaîner après quelqu’un qui avait bonne presse auprès du public. C’était un challenge mais, avec l’équipe, on était très content que les gens adhèrent si vite à ce changement de présentation", explique l’animatrice. "Ma force, c’était de ne pas apporter quelque chose qui était comparable à ce que Thomas apportait. On arrive avec la même envie et le même but mais lui est un journaliste et moi, une animatrice qui est davantage dans le divertissement. Et cela a porté ses fruits en touchant un public plus jeune."