À partir du 10 décembre prochain, une nouvelle aventure commencera pour Mariam Alard. La Montoise de 30 ans a été choisie pour remplacer Julie Morelle et présenter le JT du week-end en alternance avec Laurent Mathieu sur La Une. Un nouvel exercice qui n’était pas une fin en soi pour la journaliste. "Présenter le JT n’a jamais été mon rêve. En fait, je n’avais jamais osé y penser parce que pour moi, c’était un poste inapprochable, explique-t-elle. Puis, un jour, j’ai vu l’appel à candidature et je me suis dit que j’allais tenter ma chance. Le simple fait de passer le casting était déjà un énorme plus pour moi."