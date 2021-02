Du set de poêles aux oreillers en passant par l’aspirateur ou encore l’appareil de fitness, Marie-Ange Nardi met, depuis bientôt 13 ans, des objets et leurs vertus en lumière dans le Téléshopping sur TF1. À partir de la fin du mois de février, l’animatrice de 59 ans y proposera une collection de vêtements féminins qui lui tient particulièrement à coeur puisqu’il s’agit de la sienne intitulée By Marie-Ange Nardi. “Créer ma propre collection est un exercice qui me titillait depuis longtemps”, explique Marie-Ange Nardi. “C’est parti d’un constat personnel. J’essayais des vêtements et je trouvais que certaines pièces étaient trop tailles basses ou encore pas assez confortables. J’en ai parlé à mes collègues du Téléshopping et l’idée de lancer ma collection de vêtements en télé-achat a été comme une évidence.”