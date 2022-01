Championne d’escalade belge, Marie va tenter sa chance à Ninja Warrior ce vendredi.

S’élancer, s’agripper et grimper sont des actions que Marie maîtrise à la perfection. Et, pour cause, l’Arlonaise de 19 ans excelle, depuis son plus jeune âge dans l’escalade, une discipline dans laquelle elle a plusieurs fois remporté le titre de championne de Belgique. Ce vendredi, la Belge mettra à nouveau son savoir-faire en pratique dans Ninja Warrior sur TF1.