Fiancés, ils ont vécu des jours heureux. La chanteuse a toutefois mis fin à leur romance deux ans plus tard à la suite de l’infidélité de l’ancien présentateur du Plus Grand Cabaret du monde et à son caractère possessif. "Je pense qu’on était trop jeunes. Il y a des choses que je n’acceptais pas. Le fait d’être artistes tous les deux a peut-être aussi joué dans notre rupture. C’est un tout. Pourtant j’étais très amoureuse de lui. Comme j’ai été amoureuse de mon mari Michel par la suite", explique Marie Myriam.

Aujourd’hui, l’interprète de "L’oiseau et l’enfant" a encore des contacts réguliers avec Patrick Sébastien. "Il m’a rappelée pour participer à ses émissions quand il était encore à l’antenne. Et, pas plus tard que le 8 mai dernier, il m’a appelée pour me souhaiter un bon anniversaire. Il m’a dit : ‘Tu te rends compte que nous deux, ça fait 45 ans !’ , déclare la chanteuse. Je ne peux pas oublier cette personne. J’ai toujours de la tendresse pour elle. On n’a pas réussi notre vie ensemble mais on a réussi notre séparation."