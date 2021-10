Pour son dixième anniversaire,change de présentatrice. Dès ce lundi soir, sur RTL-TVI, Marie Portolano remplacera Julia Vignali aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte. Et comme sa prédecesseur, l'ancienne animatrice de Canal + n'a pas caché être très (très) gourmande.

Lors du tournage, la jeune femme a toutefois essayé de ne pas trop se laisser tenter par les réalisations des candidats pour la simple et bonne raison qu'elle prend facilement du poids et qu'elle tient à garder la ligne."J'ai pris 40 kilos quand j'étais enceinte... Imaginez ce que ça veut dire de moi et de la nourriture. Je pesais 100 kilos, j'ai une photo si vous voulez (rires). En fait, moi, j'ai tout le temps faim. Ma vie se résume à : regarder l'heure me dire 'tiens, je vais bientôt manger', manger, 'Qu'est ce que je vais manger?!", a-t-elle confié à Télé Loisirs avant d'ajouter qu'elle ne mangerait que les réalisations qui font l'unanimité chez Cyril Lignac et Mercotte. "Quand Cyril et Mercotte me disent 'ça, c'est trop bon', j'y vais quoi !"

Pas facile non plus d'arriver dans une équipe dont les membres se connaissent depuis plusieurs années. Si la journaliste a avoué avoir eu "quelques appréhensions" avant de prendre les commandes du Meilleur Pâtissier - une émission qu'elle a toujours adoré regarder - elle dit toutefois avoir été "très bien accueillie" par tout le monde. Son humour aurait donné lieu à de nombreux fous-rires lors du tournage. "C'est très agréable de bosser avec elle, parce qu'on se marre. Elle est entrée dans la famille très facilement", confie le chef pâtissier qui salue aussi le "second degré" de sa nouvelle camarade.