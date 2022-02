Lunettes de soleil sur le nez, Marie-Sophie Lacarrau s'est adressée à ses abonnés sur les réseaux sociaux ce samedi en fin de journée. "Cela fait un mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles", a commencé la présentatrice du JT de 13H de TF1, absente de son poste depuis fin décembre, avant de remercier les téléspectateurs pour leurs nombreuses marques de soutien.

"Je porte des lunettes de soleil pour protéger mon oeil qui est encore fragile. Je ne veux pas m'étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m'interrogent et pour que vous compreniez mon absence qui dure, sachez que je souffre d'une infection rare et sévère, qui nécessite un traitement long", a expliqué Marie-Sophie Lacarrau, ajoutant qu'elle faisait "tout pour revenir au plus vite".

Depuis son absence à l'antenne, c'est Jacques Legros qui assure le JT de 13H. Julien Arnaud, doublure habituelle de Gilles Bouleau au 20H, a cependant repris les rênes cette semaine pour permettre à Jacques Legros de prendre des vacances. Mais d'après une annonce de TF1 la semaine passée, Marie-Sophie Lacarrau va reprendre son poste le 7 mars.