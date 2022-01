"Dominique a fait un autre choix"

Absente du JT de 13 heures lors de ce lundi de rentrée (un souci ophtalmologique), Marie-Sophie Lacarrau s'est enfin exprimée sur le départ de la journaliste phare de son journal télévisé. En effet, Dominique Lagrou-Sempère avait annoncé officiellement son départ du 13 heures de TF1 le 31 décembre dernier sur Twitter. "". Un message confirmant ce qu'elle avait confié à Télé-Loisirs en juillet dernier . Elle quittait l'équipe et était "en réflexion" sur son avenir à TF1.

Marie-Sophie Lacarrau, remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, a alors expliqué au micro de Franceinfo les raisons de cette décision de la journaliste. "Dominique a fait un autre choix. A la rentrée, elle a sorti un livre. Je sais qu'au départ, elle a demandé du temps pour se consacrer pleinement à ce projet personnel qui lui tenait très à coeur et je la comprends. Et ensuite, elle a fait ce choix de nous quitter". La présentatrice du JT de 13 heures de la première chaîne française a également regretté de ne pas avoir eu "beaucoup le temps d'apprendre à connaître" Dominique Lagrou-Sempère. "Je lui souhaite le meilleur. Je respecte son choix et je lui souhaite le meilleur dans le nouveau chemin qu'elle a choisi de suivre. Vraiment !"