Après 33 années de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut a quitté le siège de présentateur dude TF1 le 18 décembre dernier. Dès ce lundi 4 janvier, c’est un nouveau visage qui saluera la mi-journée des Français qui se branchent sur la première chaîne pour s’informer. Il s’agit de Marie-Sophie Lacarrau, en provenance de France 2.

Dans un entretien à Ouest-France, la journaliste de 45 ans a tenu à rassurer les téléspectateurs et les équipes du 13 Heures. “Je ne viens pas pour dynamiter ce journal, je veux respecter ce qu’est ce 13 Heures. L’ADN du 13 Heures ne changera pas : on restera sur les problématiques des régions et on continuera de parler de l’air du temps. On traitera l’actualité du jour, celle qui s’impose, et on continuera de mettre en avant les traditions, les valeurs de nos anciens qui font aussi ce qu’on est aujourd’hui et nos identités”, a-t-elle indiqué. “Je continuerai de porter toutes ces valeurs-là, non pas parce que c’est un exercice imposé, mais parce que ça correspond à ce que je suis, ce journal me ressemble”, a-t-elle ajouté.

Si changement il y a, il se fera dans la continuité, a encore expliqué Marie-Sophie Lacarrau. Pour ce faire, elle peut compter sur les innombrables notes et petites fiches sur le terroir ammassées pendant trois décennie par Jean-Pierre Pernaut et qu'il a dit lui communiquer dans une capsule vidéo comique diffusée sur les réseaux sociaux.

De plus, elle a aussi été coachée par l'ancien maître de lieux en personne. "J’ai discuté beaucoup avec Jean-Pierre, et j’ai fait un tour des régions à la rencontre des correspondants. (...) Cela fait plusieurs semaines que je suis ici dans les bureaux de TF1 à Boulogne, où je peux rencontrer les journalistes, passer de service en service, passer du temps avec l’équipe du 13 Heures qui restera la même en janvier."