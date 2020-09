A peine Jean-Pierre Pernaut a-t-il annoncé son départ dude TF1 que le nom de son successeur était communiqué par la chaîne. A la grande surprise de tous, c'est Marie-Sophie Lacarrau, journaliste de France 2, qui reprendra le JT de la mi-journée à partir du 4 janvier prochain. Entretemps, on aurait pu croire que la femme de 44 ans allait continuer d'officier sur la chaîne de service public. Son "", lancé ce jeudi à la fin de son journal sur France 2 le laissait présager. Ce ne sera toutefois pas le cas. Et, pour cause, la direction de France 2, surprise par ce départ à la concurrence, a décidé de retirer immédiatement sa présentatrice de l'antenne, la privant d'adieux aux téléspectateurs de la chaîne.

"Marie-Sophie Lacarrau sera exemptée de préavis. Elle ne présentera plus le journal et ne pourra donc pas dire au revoir aux téléspectateurs de France 2. Elle sera remplacée dès aujourd'hui par Nathanaël de Rincquesen, joker depuis 12 ans", peut-on lire dans les colonnes du Parisien.