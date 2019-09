Mariés au premier regard

20.25

"Parmi les couples formés lors de la première saison de Mariés au premier regard , l’un - Tiffany et Justin - vit encore un rêve les yeux ouverts. C’est pour vivre la même histoire, atteindre le même bonheur, et réussir à construire leur vie sentimentale que de nombreux célibataires ont décidé cette année de faire appel à la science et à Mariés au premier regard pour trouver le grand amour. "

Rebelote donc pour ce concept complètement farfelu qui fait appel à la science pour vous trouver le grand amour et vous met directement devant le bourgmestre pour célébrer cette union scientifique mais bien réelle… "Ce mardi soir, le public a continué à suivre les préparatifs du mariage de Morgane et Florian et de leur lune de miel", annonçait fièrement RTL-TVI en février dernier avec leur version belge de Mariés au premier regard qui avait rassemblé 384.078 téléspectateurs - soit la 2e audience de la soirée mais la 1re sur les 18-54 ans (PDM 36.8 %)-. Idem la semaine suivante, devançant ainsi une fois de plus The Voice, diffusé au même moment sur La Une. "L’émission a captivé en moyenne 436.280 téléspectateurs ce qui représente 25.7 % de parts de marché sur les 4 + Hôtes. The Voice a rassemblé 376.661 téléspectateurs équivalents à 22.8 % de PDM sur les 4 + Hôtes."

Et cette année, donc ?

Attention spoiler

Si vous voulez gardez le suspense, ne lisez pas ce qui suit…

Mais si vous êtes toujours là, sachez que la candidate emblématique de cette saison 3 sur M6, Marlène était pourtant repartie bredouille vu que son mari Kevin avait des vues sur sa meilleure amie… Six mois après la fin de l’émission en France, elle a toutefois retrouvé l’amour. Un ami de Florian, participant de la saison 2, a craqué sur la belle brune (en la découvrant dans l’émission) et les deux sont naturellement tombés sous le charme. "Il y a des moments rares dans l’existence où une porte s’ouvre et où la vie vous offre une rencontre que vous n’attendiez plus. Celle de l’être complémentaire qui vous accepte tel que vous êtes, qui vous prend dans votre globalité, qui devine et admet vos contradictions, vos peurs, votre ressentiment, votre colère, le torrent de boue sombre qui coule dans votre tête", dévoile-t-elle ainsi en photo sur Instagram, avec un certain Sébastien Serrano, accompagné d’une déclaration d’amour en citant Guillaume Musso. "6 mois de rire, de complicité, de projets, de bonheur, d’amour… 6 mois de nous."

Le seul couple solide formé grâce à l’émission numéro 3 est celui de Charline et Vivien. Les deux candidats filent toujours le parfait amour et ont prévu de renouveler leurs vœux. À l’instar de Florian, Élodie et Gaëtan qui ont chacun trouvé chaussure à leur pied après l’aventure. Ce dernier va même se marier avec sa fiancée Tanya.