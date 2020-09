RTL-TVI a donné samedi le coup d’envoi de la nouvelle saison de. Il s’agit de la version française du programme et non d’un tournage belge. Voilà qui explique peut-être la petite forme affichée par l’émission en termes d’audience. Seuls 210 550 téléspectateurs ont suivi le programme selon les chiffres du Cim. C’est nettement moins que les 400 000, 500 000 voire près de 600 000 personnes habituellement réunies devant le rendez-vous proposé par la chaîne privée. Sur La Une, l’épisode de, proposé à la même heure, a réuni 318 534 téléspectateurs.

Autre nouveauté du week-end, le retour de Laurent Ruquier sur France 2 avec un talk-show repensé et en direct désormais. On est en direct a rassemblé 798 000 téléspectateurs, soit un peu plus que l’audience moyenne de la dernière saison d’On n’est pas couché. Ce n’est pas un mauvais début mais l’effet de curiosité n’a pas boosté les chiffres.

Quoi qu’il en soit, tout ce beau monde a une nouvelle fois été largement battu par Koh-Lanta qui, en France, a réuni 5,13 millions de téléspectateurs, auxquels s’ajoutent 481 000 Belges !