Ce dimanche soir, c'était la finale de la saison 4 de "Mariés au premier regard" sur RTL-TVI. L'émission de dating s'est achevé avec deux couples toujours mariés et trois autres divorcés.

Alliance et maison de Monsieur à Epinois remise au goût de madame, le coup de foudre entre Emilie et Ludwig semblait évident. La preuve encore après le tournage de l'émission où cette dernière a mis en vente sa maison et change de boulot pour en trouver un du côté de Binche donc. Celui entre Laura et Bastien un peu moins mais au vu de la vidéo "Que sont-ils devenus?", postée sur le Facebook du programme télé, on apprend qu'ils emménagent ensemble cette semaine.

Des enfants en vue pour Laura et Bastien?

Confirmation faite également sur leurs propres réseaux sociaux. En effet, l’institutrice de 25 ans s'installe... à Charleroi chez Bastien. "On est toujours mariés et avec notre alliance, sourient les amoureux face caméra. Ce qui a évolué est qu'on emménage ensemble la semaine prochaine car je vais déménager à Charleroi!", annonce fièrement Laura, très attachée à sa campagne. "Comme ça je serai une vraie carolo d'adoption." "La plus belle ville du monde pour information", rappelle Bastien, tout ému. Et Laura de pousser même son homme à aller plus loin. "Mais sinon un jour on veut quand même des enfants?" "Certainement oui", lui répond-il. "Dans un an ou...", taquine-t-elle encore. "On verra." Les enfants font en tous cas partie de leurs projets mais "pas tout de suite".

Florentin n'est plus célibataire, Jennifer oui

"J'ai rencontré quelqu'un avec qui cela se passe bien, déclare Florentin dans cette vidéo qui prend le pouls des candidats quelques semaines après la fin du tournage de la saison 4 de Mariés au premier regard. Maintenant, ce n'est que le début et je me laisse du temps." Ce dernier est même devenu un grand ami de Junior et Manon, le couple phénomène de cette saison. Ils ont même regardé à trois l'épilogue final de ce dimanche. "On a gardé de bons contacts avec Flo, confesse ensuite Jennifer malgré les tensions qu'on l'on a pu voir sur leurs réseaux sociaux ce week-end. On s'envoie des messages et s'appelle de temps. Le feeling est toujours là." Bref, ils se soutiennent et prennent chacun de leurs nouvelles. Bien que ce dernier a annoncé sur ses réseaux donner sa version de faits sur leur relation qui n'aurait pas été comme la production l'a montrée...

Cinthia et Adrien, toujours célibataires

"Je n'ai toujours pas trouvé le prince charmant, confesse la jeune femme de Profondville dans la vidéo. Et qu'il a préféré s'envoler avec Cendrillon, Blanche Neige, la Belle au bois dormant et tout simplement rester à sa place... sur l'étagère au rayon biscuits, plaisante-elle. Quant à Adrien il espère toujours "tomber sur quelqu'un qui me corresponde." Ils ont regardé la dernière émission ensemble et s'écrivent presque tous les jours.

Junior et Manon, de "vrais potes"

"Toujours à la recherche de l'amour, c'est pourquoi j'ai une nouvelle fois décidé de m'inscrire à Mariés au premier regard saison 5", plaisante, à demi-mot, Junior. a côté de cela, les anciens mariés assurent être devenus aujourd'hui de "vrais potes". "Nous sommes deux personnes hyper entières et authentiques, dixit Manon. Nous avons pu prendre du recul et su nous remettre en question et nous avons réussi à communiquer. " Bref, de l'avis des deux, une relation au top du top!