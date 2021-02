Avec plus de 500 000 téléspectateurs à chaque épisode, Mariés au premier regard fait, à chaque diffusion, le bonheur de RTL-TVI. Ce dernier ne se retrouve toutefois que dans peu de couples unis après s’être dit "oui" pour la vie dans l’émission. Un constat que regrette RTL-TVI. "On est toujours frustré de ne pas voir plus de mariages aller jusqu’au bout. La production et les experts qui travaillent sur l’émission ressentent la même chose. D’autant plus que ces derniers avaient la conviction d’avoir trouvé des compatibilités entre les personnes mises ensemble", explique Wiet Bruurs, directeur des divertissements chez RTL Belgium...