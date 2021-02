Dimanche dernier, la quatrième saison de Mariés au premier regard laissait les téléspectateurs sur RTL-TVI sur leur faim. Emilie, 34 ans, et Ludwig, 35 ans, premier couple de l’expérience, compatible à 82,9 %, allaient-ils se dire “Oui” devant la bourgmestre ? Cette semaine, les fidèles du programme ont découvert leur décision.

Quelques heures avant la fameuse rencontre, l’inquiétude et le doute étaient présents. “J’ai peur qu’il ne me plaise pas ou que je ne lui plaise pas”, confie Emilie.

Lorsqu’Emilie ouvre la porte de l’Hôtel de ville, elle ne cache pas son stress. Ludwig, lui, est sous le charme. “Et là, je la vois et je me dis waouh… Elle est ravissante, magnifique, simple avec un charisme”, dit-il. La jeune femme ressent, elle aussi, un vrai feeling. Ils acceptent de se marier.

“Le stress retombe d’un coup. Cet énorme soulagement peut passer pour un coup de foudre. On n’est pas sûr pour autant que ça va se transformer en une relation durable”, souligne toutefois Catherine Solano, médecin et sexologue, face à la caméra.

Après avoir célébré leur mariage avec leurs proches, les mariés partent pour Pairi Daiza et décollent, ensuite, pour la Martinique. Un premier voyage plein de révélations. “Je peux dire que je commence à tomber amoureuse”, dit Emilie. “Je suis très heureuse. Les experts ont fait un bon boulot.” De son côté, Ludwig avoue n’avoir jamais ressenti ce genre de sentiments pour une personne. La magie a donc opéré.