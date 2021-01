En découvrant le scénario de Je te promets (qui démarre ce mercredi sur RTL-TVI), Marilou Berry n’avait aucune idée de ce à quoi ressemblait This is us, la version originale de la série suivant, à travers les époques, la vie d’un couple et de leurs trois enfants, tous nés le même jour.

La fille de Josiane Balasko a donc découvert son personnage, celui de Maud, la seule fille de la fratrie (Kate aux États-Unis), avec un regard neuf.