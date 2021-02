Il y a 20 ans, Mario Barravecchia et ses camarades franchissaient les portes du château de Dammarie-les-Lys pour démarrer l’aventure Star Academy. Une première saison qui a marqué les téléspectateurs et le PAF tout entier.

Pour fêter ce 20e anniversaire, Endemol prépare un documentaire et un prime. Le Belge nous le confirme : "Je serai bien de la partie ! Je me réjouis de revoir mes anciens camarades, de chanter à nouveau avec eux. J’ai gardé de bons contacts avec Olivia Ruiz et Patrice, mais je n’ai plus trop de son du reste. C’est dommage parce qu’on aurait pu être une belle bande de potes, comme ceux de la Star Ac’ 4."





Ces retrouvailles sont l’occasion pour le chanteur de replonger dans ses souvenirs. "J’ai eu la chance de participer à la toute première saison, ce n’est pas rien. C’était une aventure merveilleuse. Quand j’y repense, je suis nostalgique mais de façon positive. On a marqué une génératio n", dit-il avant d’exprimer des regrets au regard de ce qu’il y a en télévision aujourd’hui. "Il n’y a plus trop d’émissions bienveillantes comme la Star Academy. On retrouve des plateaux où tout le monde se crie dessus. Plus qu’avant, les téléspectateurs ont besoin de retrouver cette simplicité en télé et de ce genre de programme fédérateur qui réunit la famille autour du petit écran le vendredi ou le samedi soir."

Revivez toutes les prestations de Mario Barravecchia lors de la première saison de la Star Academy. Les voici compilées pour vous. C'est aussi l'occasion de retrouver quelques séquences en compagnie de Jenifer et des autres participants...