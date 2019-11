Robert Norris, le premier à avoir enfilé le costume de cow-boy pour le cigarettier, est décédé.

Stetson visé sur la tête, look Far-West et cigarette aux lèvres, Robert “Bob” Norris est le premier à avoir incarné l’emblématique cow-boy des publicités Marlboro. Il est décédé à l’âge de 90 ans le 3 novembre dernier a-t-on appris lundi.

Repéré sur photo à l’âge de 26 ans alors qu’il posait à côté de son ami d’enfance John Wayne, celui qu’on a surnommé Marlboro Man est un des coups publicitaires les plus juteux de l’histoire. En 1954, l’utilisation de l’image qu’il reflétait a permis au cigarettier Philip Morris, nouveau propriétaire de la marque créée en 1924 pour les femmes, de transformer radicalement celle-ci en en faisant un symbole de la virilité made USA. Une mutation qui a fait de Marlboro, les cigarettes les plus vendues dans le monde. Un comble quand on sait que Robert Norris a toujours affirmé ne jamais avoir fumé. D’ailleurs, après 14 années de loyaux services, il s’était désengagé, estimant être un mauvais exemple pour les jeunes.