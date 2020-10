Après le succès de la première saison, Mask Singer a fait son grand retour sur le petit écran, ce samedi soir sur TF1. Une fois de plus, Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun vont devoir se servir des indices et des prestations pour tenter de deviner qui se cache derrière les fameux costumes.

Le premier match oppose le squelette au loup. Le squelette ouvre le bal. " J'ai l'impression qu'il y a un bon sportif là-dessous", lache Alessandra Sublet en parlant du personnage. Adil Rami, Djibril Cissé, Claude Makelele, Yannick Noah? Plusieurs noms sont cités. En ce qui concerne le loup qui a chanté Oui ou non d'Angèle, Jarry pense avoir trouvé l'identité de la personnalité qui se cache sous le masque. " C'est Laure Manaudou!" Le squelette gagne le face-à-face. Le Loup sera donc peut-être contraint d'enlever son match plus tard dans l'émission.

Place au deuxième match avec un requin charmeur et une araignée sexy. " L'émission a démarré depuis seulement 20 minutes et il y a un requin qui veut déjà pécho une araignée" , rigole Camille Combal, présentateur de l'émission. A la question: " Avez-vous gagné un concours de beauté à grande échelle?", l'araignée répond par l'affirmative. " Le grain de voix m'a fait penser à Iris Mittenaere qui chante comme ça sous la douche", lance alors Kev Adams, ancien compagnon de Miss Univers. Le jury devra toutefois attendre avant de connaître l'identité du personnage car ce dernier a gagné la battle.

A la suite de la confrontation entre le robot et le bébé dragon, le requin est sauvé par le public. Il ne devra pas se démasquer ce soir. Avec le moins de vote, c'est le loup qui est contraînt d'enlever son masque. Comme l'avait prédit Jarry, il s'agit bien de Laure Manaudou, championne française de natation.

La bouche s'incline ensuite face au manchot, le hibou face aux perroquets, véritable surprise de cette deuxième saison, et la pieuvre face à la renarde.

A la fin de l'émission, c'est la bouche qui devra enlever son masque. Derrière les lèvres rouges pulpeuses se trouve Frédérique Bel, actrice qui a notamment joué dans Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu?.

L'émission se clôture avec des images du deuxième épisode et l'annonce d'une star internationale parmi les personnalités masquées.