Qui succèdera à Laurence Boccolini, première gagnante de? C'est la réponse qui a été donnée aux téléspectateurs de TF1 à la fin de l'émission de ce samedi soir.

La finale démarre avec un premier duo, celui du manchot, personnage encore en lice, et le panda, candidat de l'année dernière qui n'est autre que Julie Zenatti. Ensembe, ils reprennent Shallow, le tube de Bradley Cooper et Lady Gaga et bande originale du film A Star is born. A la fin de la prestation, le manchot donne d'autres indices qui pourraient mettre les détectives sur la piste de son identité. " Contrairement à Julie Zenatti, je n'ai pas fait de comédie musicale", déclare-t-il.

Deuxième personnage de la saison à monter sur scène, le robot partage un duo avec le lion, candidat de la première saison représenté par David Douillet. "On a les nouveaux Vitaa et Slimane", lance Camille Combal après leur prestation. L'ancien champion de judo enlève son masque. Selon lui, l'artiste qui se cache en-dessous du masque du robot est Daniel Levi, ancien chanteur de la comédie musicale Les Dix commandements. "C'est un super honneur, un rêve parcce que je suis pas chanteur du tout"; dit-il.

Le bébé dragon, troisième finaliste de cette deuxième saison, reprend J'ai demandé à la lune d'Indochine aux côtés du cupcake de la saison dernière, à savoir Natacha St-Pier. "J'aimerais qu'on se retrouve dans un studio. Mais moi, j'ai un style plus urbain", révèle le dragon.

Vient ensuite l'étape du "face à face à face". Le manchot interprète Shake it off de Taylor Swift, le robot reprend Avec le temps de Léo Ferré et le bébé dragon se défend sur Stach Stach de Michael Youn.

Le bébé dragon est le premier finaliste à se faire démasquer. Il s'agit d'Issa Doumbia, artiste aux multiples facettes.

Le dernier face-à-face oppose le manchot et le robot. Le premier chante La bohème de Charles Aznavour, le second Don't you worry 'bout a thing de Stevie Wonder. Le vote final du public et des enquêteurs révèle le nom du grand gagnant de cette deuxième saison. Le manchot remporte finalement la victoire. Mais avant, le robot est prié d'enlever son masque. Le public découvre alors Daniel Levi, auteur, compositeur et interprète. Derrière le masque se cachait la chanteuse Larusso, interprète de Tu m'oublieras. "J'ai eu envie de donner vie à ce personnage parce que je l'aimais beaucoup", explique la gagnante. " Ca a été un bonheur de faire cette émission. Je me suis impliquée depuis le début." De son côté, le banc des détectives remercie l'artiste pour ce "grand huit d'émotions".