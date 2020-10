Le producteur de Mask Singer nous explique les coulisses de l’émission à succès.

En décembre dernier, Mask Singer a bouclé l’année de TF1 en beauté. Avec plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode et un lancement qui a réuni 7,3 millions de Français, le programme présenté par Camille Combal a fait un carton. La deuxième saison, qui démarre ce samedi soir, doit toutefois tenir la cadence et être aussi bonne, voire meilleure que la précédente. C’est pour cette raison que la production a tenu compte des avis et critiques qui circulaient sur la toile pour parfaire son programme