Dans les coulisses de Mask Singer, Marie-France Larrouy fait un peu office de cheffe d’orchestre, comme elle aime se définir. Costumière attitrée du programme, cette dernière n’a qu’un objectif : “faire rêver les téléspectateurs qui en ont plus que jamais besoin” en ces temps difficiles. Pour cela, Marie-France Larrouy s’inspire des créations de ses couturiers fétiches, “à l’image de Jean-Paul Gaultier”, dit-elle avant d’ajouter que son imagination et celle de son équipe font toutefois la plus grande part du travail.