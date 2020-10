Pour son deuxième épisode, Mask Singer frappe fort en annonçant la présence d’une star internationale parmi les candidats de cette saison. Contrairement aux autres, celle-ci est hors compétition et ne reste que le temps d'un épisode.

Arrivée en tenue de ballerine, la personnalité met des étoiles dans les yeux du public et des jurés. Après une série d’indices et une prestation réussie, les choses deviennent plus clair. Il semblerait que la star en question serait l’une des actrices phares de La Casa de Papel.

Kev Adams aura finalement eu raison. Derrière le masque de la ballerine se cache Itziar Ituño, alias Raquel Murillo, alias Lisbonne, dans la série espagnole à succès. "Merci beaucoup. J’étais très stressée", déclare la comédienne.

Parmi les indices qui pouvaient nous mettre la voie, il y avait la mise en scène de la prestation qui évoquait le braquage de la banque centrale espagnole, le drapeau du Portugal, un ballon dirigeable et les lunettes du professeur.

Une fois l'identité de la star internationale dévoilée, Kev Adams n'a pas manqué de partager sa photo avec Itziar Ituño sur les réseaux sociaux.