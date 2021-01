Après deux saisons couronnées de succès, gagnées successivement par Laurence Boccolini et Larusso, Mask Singer était censé faire son grand retour au printemps prochain sur TF1. Au vu de l'évolution de la crise sanitaire, la première chaîne a toutefois décidé de reporter le tournage du divertissement prévu à la fin du mois de février. "Mask Singer, c'est un gros barnum qui demande trois semaines de production avec un protocole sanitaire strict. , raconte une salariée de l'émission au Parisien. Et vu le durcissement envisagé, comme en Allemagne, on a préféré ne pas prendre de risques."

Les enregistrements devraient se dérouler en mai-juin pour une éventuelle diffusion à la rentrée, continue le média français. Reste à savoir si l'émission pourra conserver son casting de base prévu pour la troisième saison ou si elle devra relancer un appel à candidatures.