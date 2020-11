L’enquête touche à sa fin pour les détectives de Mask Singer. Qui du manchot, du bébé dragon ou du robot arrivera à cacher son identité jusqu’aux dernières minutes du programme à succès de TF1 et qui se cache réellement derrière leurs costumes hauts en couleur ? Les pronostics sont ouverts !

En regardant dans le rétroviseur, on se rend compte que cette deuxième saison de Mask Singer nous a réservé bien des surprises avec un casting de haut niveau et varié. Laure Manaudou a été la première candidate à avoir enlevé le masque. La championne de natation, qui a exceptionnellement poussé la chansonnette pour l’émission, était cachée sous le costume du loup. Peu après, lors de la même soirée, c’est l’actrice Frédérique Bel, notamment vue dans Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, qui, cachée sous une bouche pulpeuse et sexy, se fait démasquer.

Dès son deuxième épisode, Mask Singer passe à la vitesse supérieure avec la présence exceptionnelle d’une star internationale sous le costume argenté de la ballerine. Les indices donnés dans l’émission ont rapidement orienté les détectives vers la série Casa de Papel. Ceux-ci y ont découvert Itziar Ituño, alias l’inspectrice Raquel Murillo, alias Lisbonne, de la série espagnole à succès. “Merci beaucoup, j’étais très stressée”, déclare la comédienne dans sa langue natale. Contrairement aux autres candidats, sa participation à l’émission n’aura duré, comme prévu, que le temps d’une soirée.

Le casting de cette saison ne cesse d’impressionner avec les frères Bogdanoff derrière le costume des perroquets, Valérie Damidot sous le masque de la renarde, Dave dans le hibou et Djibril Cissé dans le squelette. Liane Foly, quant à elle, a choisi de se glisser dans le costume de la pieuvre. Karine Ferri et Basile Boli ont, pour leur part, atteint la demi-finale de l’émission en trompant parfaitement les personnes avec qui ils ont régulièrement l’occasion de travailler.

À quelques heures de la finale, plusieurs noms circulent concernant l’identité des trois personnages encore en lice. On parle de Larusso, Emmanuel Moire, Daniel Lévi ou encore Issa Doumbia…