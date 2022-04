"Mask Singer": une star internationale se cachait derrière le costume de la coccinelle ! Télévision Aurélie Parisi Son identité a été révélée au grand public ce vendredi soir. © TF1

Camille Combal l’a promis aux téléspectateurs et aux enquêteurs. Cette saison, dans Mask Singer, il n’y aura pas une mais deux stars internationales cachées derrières les fameux costumes. Après avoir démasqué Itziar Ituño, interprète de Raquel Murillo alias Lisbonne dans La Casa de Papel, l’année dernière, Jarry, Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet y vont à nouveau à leurs pronostics.



Et, il semblerait que certains avaient vu juste en ce qui concerne la coccinelle. Celle-ci n’était autre que Teri Hatcher, célèbre actrice qui a incarné Susan Mayer dans Desperate Housewives pendant huit ans.



Ce qui a mis les enquêteurs sur la voie ? Le Golden Globe que Teri Hatcher a gagné pour le titre de meilleure actrice dans une série télévisée, musicale ou comique ou encore le fait qu’elle ait joué dans une série qui relatait ses histoires et celles de ses voisines.