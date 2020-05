Camille Combal a vendu la mèche lors d'un live Instagram.

Avec plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne en fin d'année, Mask Singer est sans conteste la plus grande réussite de TF1 en 2019. Face à ce succès, la chaîne privée a annoncé, fin décembre, que l'émission rempilerait pour une saison supplémentaire. La date de tournage a été annoncée par Camille Combal, présentateur de l'émission, dans un live Instagram réalisé en compagnie de Nagui et Cyril Lignac. "Je ne sais pas si j'ai droit de le dire, mais je tourne en juillet", déclare l'animateur.

Le programme gardera-t-il le même jury pour sa deuxième saison, à savoir Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry? La volonté de TF1 était, en tout cas, de ne pas changer une équipe qui marche.