Fin des festivités pour Mask Singer. Samedi dernier, les trois finalistes de cette deuxième saison ont tombé le masque. D’abord, le bébé dragon laissant apparaître, à la plus grande surprise de tous, l’animateur et comédien Issa Doumbia (Nos chers voisins). Ensuite, le tendre robot cachant Daniel Lévi, chanteur de la comédie musicale Les Dix Commandements. Dans le costume du grand vainqueur de cette édition, à savoir le manchot, se trouvait enfin Larusso, interprète du tube "Tu m’oublieras". Une lauréate que le public et les détectives n’oublieront pas de sitôt, tant elle les aura fait languir depuis le début de l’émission. Et leur a surtout donné du fil à retordre !

Comme lors de la saison précédente, Mask Singer réalise de bons scores d’audience et se classe en tête des programmes du samedi soir.