C'est ce soir que débute sur M6, la neuvième saison de l’émission "". Les tournages ont été chamboulés par l'épidémie de coronavirus et la production a dû s'adapter.

Les 14 nouveaux candidats qui vont se disputer le titre de meilleur pâtissier ont entre 18 et 69 ans. Tous porteront des masques transparents, comme conseillé par des experts en prévention et un médecin-conseil qui ont établi un protocole sanitaire. Tous les gâteaux seront sous cloche lors des dégustations et des dispositions ont été prises pour que les juges gardent leurs distances avec les pâtissiers candidats. "Hormis le masque, personne ne verra la différence avec les saisons précédentes", annonce le producteur Benjamin Ferel au Figaro.

Le tournage initialement prévu au printemps dernier a du être reporté à cause de plusieurs cas de covid-19 parmi les membres de l'équipe. "On a beau faire attention, le risque zéro n’existe pas", poursuit Benjamin Ferel. D'ailleurs des précautions particulières ont été prises pour une des stars du programme. Mercotte, 77 ans, fait partie des personnes à risques. Elle n'a pas pu rejoindre la ville de Paris, passée en zone rouge, pour les derniers jours de tournage. Elle interviendra donc en duplex depuis chez elle.

Une nouveauté également au niveau de la compétition, les candidats originaires du nord et du sud s’affronteront dans un épisode spécial.