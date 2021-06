L’actrice de 53 ans (La guerre des boutons, Vénus Beauté, Une hirondelle a fait le printemps...) a expliqué au magazine Télépro qu’elle ne veut plus jouer dans la saga Camping, dans laquelle elle interprétait le rôle de Sophie Gatineau, personnage qu’elle a incarné en 2006 et 2009.

“Le Splendid, ce n’est pas pareil que Camping. Camping, pour moi, c’est non. Je n’ai pas fait le 3. Cela ne reviendra jamais avec moi, ça s’épuise à mort”, balance-t-elle cash.

On ne la reverra donc plus dans la saga Camping. Elle refuse de camper, au sens propre comme au figuré, à nouveau son rôle dans le camping des Flots bleus. Le quatrième volet ne devrait toutefois pas voir le jour de sitôt. En cause ? La disparition de Claude Brasseur, décédé en décembre 2020, comme l’a expliqué Franck Dubosc à Télé-Loisirs cette fois. “Camping, c’est toute une bande, et je trouve que ce serait beaucoup sur les épaules de Patrick Chirac, et un peu lassant.” Affaire à suivre.