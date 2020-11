À 54 ans, c’est le premier match que disputera l’ancien champion du monde des poids lourds (50 victoires, dont 44 par KO) depuis sa défaite face à l’Irlandais Kevin McBride. Un moment historique retransmis sur AB3 à 4 h du matin et rediffusé le lendemain matin à 9 h sur ABExplore. Et pour commenter le come-back d’Iron Mike, Charles Biétry, grande figure du journalisme sportif en France (sur Canal + notamment) sera derrière le micro mais aussi l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz (Les rivières pourpres). Depuis sa rencontre avec le kick-boxeur Jérôme Le Banner sur le tournage du film Babylon A.D., le comédien français voue une véritable passion à la boxe. Matthieu Kassovitz pratique lui-même la boxe thaïlandaise depuis plus de quinze ans et s’est mis à la boxe anglaise pour les besoins du tournage du film Sparring.