Je ne suis pas la première femme à gravir l’Everest ?, plaisante la Brabançonne qui n’est que la 4e Belge à réussir l’exploit de se hisser sur le toit du monde (au profit de Cap 48 ! Il est toujours possible de faire des dons). Zut, il va falloir que je refasse l’ascension sur les mains (rire) !"

Entre crevasses géantes, vents hurlants et roches glissantes, Maud a bravé des conditions extrêmes (parfois moins 30 degrés) et la "Déesse du ciel" pour atteindre le sommet du monde, à 8 848 mètres d’altitude. Pari réussi le 14 mai dernier. Et un rêve de réalisé pour la lauréate de la saison 20 de Koh-Lanta . "Depuis mon retour, je me rue sur les jus de fruits frais après tant de temps à consommer des choses sans saveur et qui ne vivent pas. Car l’Everest, c’est mort. Il n’y a rien, tu survis !, confie-t-elle depuis Katmandou, capitale du Népal, avec une légère toux ramenée de là-haut. Il y a aussi le soleil pour me réchauffer et, surtout… ne rien faire. Ça fait un bien fou d’avoir chaud et de retrouver un lit, une douche et un W.-C. sur lequel tu peux t’asseoir, avec du vrai PQ (sourire) !"

(...)