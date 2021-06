Quand j’y étais, je me disais que ce n’était pas possible…, nous confie la doyenne des vainqueurs de Koh-Lanta (50 ans). Ce n’était même pas un but en soi. En fait, tu flottes… C’est un peu comme le jour de ton mariage : tu crois que tu fais ton mariage mais ce sont les invités qui en profitent (rire) ! On ne se rend pas compte de ce qui se passe sauf quand tu fais la connerie comme moi de retirer ton taquet un peu trop tôt et que tu touches donc l’eau avant l’autre. Tu te sens bête et tu te fais engueuler par Denis Brogniart (rire) !"

Maud était tombée la deuxième, après Steeve mais avant Cindy. "J’étais très bien, se souvient la Belge qui avait déjà réalisé cette épreuve au début de l’aventure avec les 20 autres candidats. Et Denis nous dit : je compte jusqu’à trois et vous retirez le taquet. Dans ma bêtise et avec la fatigue, j’ai vérifié si mon taquet glissait bien, je l’ai testé au moment où Denis faisait le décompte mais, du coup, je l’ai retiré trop tôt et je suis tombée à l’eau...