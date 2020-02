Vous vous souvenez de la dernière gagnante de Koh-Lanta ? Elle est Belge!

Maud avait surpris tout le monde en remportant Koh-Lanta l'an dernier. Dès le début de l'aventure, elle avait clamé haut et fort, en bonne aventurière qu'elle est, qu'elle allait grimper jusqu'en haut de l'Everest si elle remportait les 100.000€ promis au vainqueur du télé-crochet.

Elle est désormais prête à relever le défi ! Et elle ne le fera pas seule. "C'est impossible pour moi de faire cette aventure sans pouvoir la partager avec mon binôme d'aventure. Et donc, je lui ai proposé de venir avec moi, et je suis vraiment réjouie, il a dit oui : Cyril m'accompagnera jusqu'au camp de base", explique-t-elle dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce mercredi.