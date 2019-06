Depuis ce vendredi soir, les finalistes de "Koh-Lanta, La guerre des chefs" sont connus.

Parmi eux figure Maud. La Belge, qui faisait partie de l'équipe rouge, tient le bon bout et a réussi à valider son billet pour la finale. La doyenne de l'émission est la seule rescapée de l'équipe rouge. Elle vient de voir Cyril, son complice de l'aventure, se faire éliminer aux portes de la finale.

Maud, qui disputera donc la course d'orientation, a eu une mauvaise surprise, juste avant d'aller voter lors du dernier conseil. Comme lors de chaque saison, un miroir est mis à la disposition des derniers aventuriers, qui peuvent se regarder et constater les transformations de leur corps, eux qui ont très peu mangé et ne se sont plus vus en 38 jours.

Si Cindy et Clo, les autres femmes de l'aventure, étaient plutôt contentes, ce n'était pas le cas de notre compatriote. En se voyant dans la glace, Maud a fondu en larmes."Ça ne m’a pas fait du bien, ce n’était pas une bonne surprise", a-t-elle commenté peu après.

Quelque peu affaiblie, Maud a juré tout donner pour aller au bout, elle qui rêvait de disputer la course d'orientation.