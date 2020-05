Désormais 5e championne du jeu de France 2, la candidate de 29 ans a été éliminée après 33 victoires.

Mon challenger a passé neuf fois le casting, a confié Maureen à Télé-Loisir, suite à sa défaite face à Paul, jeudi, dans N’oubliez pas les paroles. Il me semblait très fort, même si d’autres avant lui m’avaient paru très forts également. J’étais fatiguée, raison pour laquelle je commençais à faire quelques fautes d’inattention. On a fait une belle manche. Sur ‘C’est la même chanson’, on est tombé sur la chanson ‘Mexico’. Je me suis plantée pratiquement au début. J’étais sûre que Paul l’avait révisée. Et il n’avait pas beaucoup de points à rattraper."

Un flair-play qui honore celle qui participera au tournoi des maestros ce samedi 30 mai, toujours sur France 2. Cette compétition verra s’affronter les 18 plus grands champions de l’émission de Nagui, sans Kevin, coincé aux États-Unis. Les 100 000 euros à remporter seront reversés à des associations.

Avec 274 000 euros de gain en poche, Maureen a dévoilé ce qu’elle allait faire de sa cagnotte : "J’envisage l’achat d’un bien immobilier." Et si la championne estime qu’elle n’a "pas autant d’endurance" que la plus grande championne du jeu, Margaux, elle rêve cependant de l’affronter. Ce sera chose faite ce samedi sur France 2.