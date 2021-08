Tapez 5 ! ", nous lance Maureen Louys. Sur la RTBF, l’animatrice vantera les beaux paysages et les chouettes coins du village d’Ittre, dans le Brabant wallon, en lice pour remporter la victoire du "plus beau village " le 21 août prochain sur La Une, et invitera les téléspectateurs à voter pour lui.

" Le Béwé ? Maureen Louys est pourtant liégeoise ! ", diront les plus avertis. En effet. Originaire de Liège, la présentatrice de The Voice Belgique vit toutefois depuis des années à Waterloo, ce qui fait d’elle une Brabançonne d’adoption. "