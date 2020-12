Ce mardi soir, Maureen Louys entamera sa dixième année à la présentation de The Voice Belgique. Et quelle année ! Malgré la pandémie, la neuvième saison du télécrochet aura bel et bien lieu sur La Une avec un banc de coachs composé de BJ Scott, Henri PFR, Loïc Nottet et Typh Barrow. " On a eu la chance de pouvoir enregistrer les Blinds et les Duels en respectant les règles sanitaires. On pourra donc offrir ce moment de détente aux téléspectateurs . C’est comme si la vie reprenait ses droits ", explique l’animatrice, qui lors des Blinds a reçu les "bulles" des talents non pas dans le foyer mais au Forum, mythique salle de spectacle liégeoise.

Maureen, après dix ans, qu’est-ce qui vous motive toujours à présenter The Voice Belgique ?