"C’est en cherchant désespérément un nœud à mon goût pour Juliette, mon teckel, que l’idée de créer des accessoires pour chiens m’est venue en tête. J’ai réalisé mon premier nœud, un écossais rouge, en m’inspirant du dessin animé La Belle et le Clochard." Il y a tout juste quatre ans, Maureen Louys se lançait en effet dans une nouvelle aventure. Non pas à la télévision, son terrain de jeu depuis une bonne dizaine d’années, mais dans l’univers de la mode pour chiens avec Who’s That Dog. Cette marque 100 % artisanale, dont les pièces sont créées par Madame The Voice Belgique elle-même, a rapidement trouvé sa clientèle grâce au site web www.whosthatdog.be.

