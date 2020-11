Selon puremedias.com, la finale de" Koh-Lanta, Les 4 Terres" devrait se tenir en deux épisodes et faire durer le suspens dans le même temps. En effet, l’épreuve d’orientation devrait être diffusée le vendredi 27 novembre tandis que l’épreuve des poteaux ne serait diffusée que le vendredi suivant, soit le 4 décembre, où le nom du gagnant sera révélé en direct sur plateau.

Comme un air de déjà vu puisque la dernière saison de Koh-Lanta, L’île des héros, avait duré plus longtemps que prévu avec le confinement. Les épisodes avaient été raccourcis pour pouvoir enregistrer en direct la révélation du gagnant du jeu en plateau à Paris avec tous les candidats.

Les épreuves d’orientation et des poteaux, habituellement diffusées en une seule fois, avaient été séparées en deux épisodes. Et pour Koh-Lanta Les 4 Terres, la production aurait décidé de procéder suivant le même plan sauf que, comme le révèle puremédias.com cette décision n'a cette fois pas été prise à cause du nouveau confinement. La production assure que la finale n’a "pas été découpées en deux parties" mais qu'il s'agit plutôt d'un épisode supplémentaire.

"Nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la période de confinement, à savoir un épisode qui présente l’orientation et le vendredi suivant un épisode des poteaux avec un plus long direct. Cela n’a rien à voir avec la mise en confinement. Cela avait été défini bien en amont", explique ALP.

15 épisode au lieu de 14, les fans ne vont pas s'en plaindre !