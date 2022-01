C’est exceptionnel ce qui se passe là !", lance Black M, qui n’en revient pas, mardi soir sur le plateau de la RTBF, après le quadruple buzz pour Maysha. "Mais qu’est-ce que tu fous là ? " La Parisienne de 27 ans a fait sensation auprès des quatre coachs mais pas uniquement pour sa prestation sur Tu m’oublieras de Larusso. "Black M, c’est comme mon grand frère !" En effet, Maysha est la choriste officielle du rappeur - c’est lui en personne qui l’a choisie lors d’un casting de 14 chanteuses - depuis maintenant trois ans et le chanteur de la Sexion D’Assaut n’était pas au courant qu’elle se présenterait au télécrochet belge. "J’ai déjà fait The Voice France, en 2016 (saison 5 avec la victoire de Slimane, NdlR), mais personne ne s’était retourné. Je n’avais même pas passé les Blinds. Il faut dire que je n’étais pas prête non plus… Florent Pagny m’avait dit que j’avais une voix mais qu’il ne pouvait pas se permettre de se retourner."

